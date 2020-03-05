Оккупанты усилили обстрелы на Донбассе: много раненых украинских военных

Пророссийские боевики интенсивно обстреливали украинские позиции 4 марта. Они стреляли из гранатометов, пулеметов, запрещенных минскими соглашениями минометов и стрелкового оружия. В результате 4 защитников получили ранения.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Об этом информируют в штабе ООС.

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Где стреляли российские наемники:

Рядом с Крымским – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Орехово – из минометов калибра 120 миллиметров (противник выпустил 11 мин и 8 мин из минометов калибра 82 миллиметра), также 3 выстрела враг совершил из станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Мироновского – из 82-миллиметрового миномета – 4 мины;

в районе населенного пункта Шумы – из станкового противотанкового гранатомета – 6 выстрелов;

рядом с Майским – из миномета калибра 82 миллиметра – 3 мины, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме этого, за прошедшие сутки противник дважды совершил провокационный обстрел участка разведения №3, применив стрелковое оружие. Пострадавших нет. Огонь в ответ украинские защитники не открывали,

– рассказали о наглости врага в ООС.

К сожалению, в результате вражеских обстрелов 4 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.



Карта временно оккупированных территорий/ инфографика 24 канала