Оккупанты усилили обстрелы на Донбассе: много раненых украинских военных
Пророссийские боевики интенсивно обстреливали украинские позиции 4 марта. Они стреляли из гранатометов, пулеметов, запрещенных минскими соглашениями минометов и стрелкового оружия. В результате 4 защитников получили ранения.
Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Об этом информируют в штабе ООС.
Потери: С начала года на Донбассе погибли 18 военных: поименный список
Где стреляли российские наемники:
- Рядом с Крымским – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку Орехово – из минометов калибра 120 миллиметров (противник выпустил 11 мин и 8 мин из минометов калибра 82 миллиметра), также 3 выстрела враг совершил из станкового противотанкового гранатомета;
- вблизи Мироновского – из 82-миллиметрового миномета – 4 мины;
- в районе населенного пункта Шумы – из станкового противотанкового гранатомета – 6 выстрелов;
- рядом с Майским – из миномета калибра 82 миллиметра – 3 мины, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Кроме этого, за прошедшие сутки противник дважды совершил провокационный обстрел участка разведения №3, применив стрелковое оружие. Пострадавших нет. Огонь в ответ украинские защитники не открывали,
– рассказали о наглости врага в ООС.
К сожалению, в результате вражеских обстрелов 4 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Карта временно оккупированных территорий/ инфографика 24 канала