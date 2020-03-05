Окупанти посилили обстріли на Донбасі: багато поранених українських військових

Проросійські бойовики інтенсивно обстрілювали українські позиції 4 березня. Вони гатили із гранатометів, кулеметів, заборонених мінськими угодами мінометів та стрілецької зброї. Внаслідок цього 4 оборонців отримали поранення.

Усі обстріли були зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Про це інформують у штабі ООС.

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Де стріляли російські найманці:

Поруч з Кримським – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

неподалік Оріхового – з мінометів калібру 120 міліметрів (противник випустив 11 мін та 8 мін

з мінометів калібру 82 міліметри), також 3 постріли ворог здійснив зі станкового протитанкового гранатомета;

поблизу Миронівського – з 82-міліметрового міномета – 4 міни;

в районі населеного пункту Шуми – зі станкового протитанкового гранатомета - 6 пострілів;

поруч з Травневим – з міномета калібру 82 міліметри – 3 міни, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Окрім цього, упродовж минулої доби противник двічі здійснив провокаційний обстріл ділянки розведення №3, застосувавши стрілецьку зброю. Постраждалих осіб немає. Вогонь у відповідь українські захисники не відкривали,

– розповіли про нахабність ворога в ООС.

На жаль, внаслідок ворожих обстрілів 4 військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.



Карта тимчасово окупованих територій/ інфографіка 24 каналу