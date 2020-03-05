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      Окупанти посилили обстріли на Донбасі: багато поранених українських військових

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      Війна на Донбасі / Ілюстративне фото/ 24 канал

      Проросійські бойовики інтенсивно обстрілювали українські позиції 4 березня. Вони гатили із гранатометів, кулеметів, заборонених мінськими угодами мінометів та стрілецької зброї. Внаслідок цього 4 оборонців отримали поранення.

      Усі обстріли були зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Про це інформують у штабі ООС.

      Втрати: З початку року на Донбасі загинули 18 військових: поіменний список

      Де стріляли російські найманці:

      • Поруч з Кримським – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
      • неподалік Оріхового – з мінометів калібру 120 міліметрів (противник випустив 11 мін та 8 мін
      • з мінометів калібру 82 міліметри), також 3 постріли ворог здійснив зі станкового протитанкового гранатомета;
      • поблизу Миронівського – з 82-міліметрового міномета – 4 міни;
      • в районі населеного пункту Шуми – зі станкового протитанкового гранатомета - 6 пострілів;
      • поруч з Травневим – з міномета калібру 82 міліметри – 3 міни, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

      Окрім цього, упродовж минулої доби противник двічі здійснив провокаційний обстріл ділянки розведення №3, застосувавши стрілецьку зброю. Постраждалих осіб немає. Вогонь у відповідь українські захисники не відкривали,
      – розповіли про нахабність ворога в ООС.

      На жаль, внаслідок ворожих обстрілів 4 військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.

      війна на Донбасі карта АТО
      Карта тимчасово окупованих територій/ інфографіка 24 каналу

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      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України Проросійські бойовики Постраждалі
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