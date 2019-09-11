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      Оккупанты увеличили количество обстрелов ВСУ на Донбассе: много раненых

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      На Донбассе ранения получили 6 украинских бойцов
      На Донбассе ранения получили 6 украинских бойцов / mil.gov.ua

      Российские оккупационные войска продолжают нарушать перемирие и увеличили количество обстрелов позиций Вооруженных сил на Донбассе. 10 сентября боевики 19 раз открывали огонь по украинским военным. К сожалению, шестеро бойцов получили ранения и травмы.

      Оккупанты палили по украинским бойцам из запрещенного Минскими соглашениями оружия, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, пишет штаб ООС.

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      Подконтрольные России наемники обстреливали военных ВСУ в районе ряда населенных пунктов: Богдановка, Новотроицкого, Авдеевки, Водяного, Красногоровки, Гнутово, Пищевика, Новотроицкого, Катериновки, Крымского, Новозвановки, Новотошковского, Майорска и Попасной.

      Вследствие вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил четыре военных получили ранения, а еще два – боевые травмирования,
      – отметили в штабе.

      В то же время, с начала суток 11 сентября оккупанты придерживаются режима тишины и не открывали огонь по позициям украинских военных.

       

      окуповані райони донбасуОккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Пророссийские боевики
      Источник: 24 канал
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