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      Окупанти збільшили кількість обстрілів ЗСУ на Донбасі: багато поранених

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      На Донбасі поранення зазнали 6 українських бійців
      На Донбасі поранення зазнали 6 українських бійців / mil.gov.ua

      Російські окупаційні війська продовжують порушувати перемир'я та збільшили кількість обстрів позицій Збройних сил на Донбасі. 10 вересня бойовики 19 разів відкривали вогонь по українських військових. На жаль, шестеро бійців отримали поранення і травми.

      Окупанти гатили по українських бійцях із забороненої Мінськими угодами зброї, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, пише штаб ООС.

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      Підконтрольні Росії найманці обстрілювали військових ЗСУ в районі низки населених пунктів: Богданівки, Новотроїцького, Авдіївки, Водяного, Красногорівки, Гнутового, Пищевика, Новотроїцького, Катеринівки, Кримського, Новозванівки, Новотошківського, Майорська та Попасної.

      Унаслідок ворожих обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил чотири військові отримали поранення, а ще два – бойові травмування,
      – наголосили у штабі.

      Водночас, з початку доби 11 вересня окупанти дотримуються режиму тиші та не відкривали вогонь по позиціях українських військових.

       

      окуповані райони донбасу
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України Проросійські бойовики
      Джерело: 24 канал
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