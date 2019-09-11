Окупанти збільшили кількість обстрілів ЗСУ на Донбасі: багато поранених

Російські окупаційні війська продовжують порушувати перемир'я та збільшили кількість обстрів позицій Збройних сил на Донбасі. 10 вересня бойовики 19 разів відкривали вогонь по українських військових. На жаль, шестеро бійців отримали поранення і травми.

Окупанти гатили по українських бійцях із забороненої Мінськими угодами зброї, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, пише штаб ООС. Цікаво прочитати: Росіяни скоро підуть з Донбасу, – посол Тейлор Підконтрольні Росії найманці обстрілювали військових ЗСУ в районі низки населених пунктів: Богданівки, Новотроїцького, Авдіївки, Водяного, Красногорівки, Гнутового, Пищевика, Новотроїцького, Катеринівки, Кримського, Новозванівки, Новотошківського, Майорська та Попасної. Унаслідок ворожих обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил чотири військові отримали поранення, а ще два – бойові травмування,

– наголосили у штабі. Водночас, з початку доби 11 вересня окупанти дотримуються режиму тиші та не відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу