Оккупанты в Донбассе почти полностью остановили работу химзавода "Стирол": чем это грозит

Химический завод "Стирол", что располагается в оккупированной Горловке, почти полностью прекратил работу. Однако в цехах предприятия до сих пор сохраняется большое количество аммиака, что является очень опасным для близлежащих населенных пунктов.

Об этом 24 каналу сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

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"Стирол" специализировалось на производстве аммиака, карбамида, аммиачной селитры, полистирола, а также неорганических солей и органических смол.



Завод "Стирол" фото со спутника

После того, как оккупанты захватили Горловку, завод тоже перешел под их контроль. Тогда оккупационная администрация РФ сделала громкие заявления, что под ее руководством территории Донбасса якобы получат новый импульс для развития. Но, кроме разрушений, "русский мир" в Донецкую и Луганскую области ничего не принес. Да, "Стирол" после завершения активных боевых действий так и не возобновил свою работу.

На спутниковых снимках предприятия ЗАО "Концерн Стирол" видно, что тепловых процессов не происходит: движение железнодорожного и автомобильного транспорта отсутствует, не проводятся работы по отгрузке и подвозе сырья и готовой продукции. Это ясно свидетельствует о консервации предприятия, а значит – и последующее хранение на его территории опасных веществ,

– отметил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

В министерстве отметили, что на территории завода тоннами хранятся опасные химические вещества.

"Сообщение оккупационных администраций о том, что Украина пытается применить или будет применять химическое оружие, является "дымовой завесой" для прикрытия работ, проводившихся на предприятии ЗАО "Концерн Стирол". По информации МТОТ, полученной из различных источников, на предприятии в течение 2018 года сохранялось несколько десятков тонн опасных химических веществ, в начале 2018 года объемы которых иногда доходили до 80 тонн аммиака. Считаем, если безответственно обращаться с таким веществом, то практически все население города может пострадать", – подчеркнул министр.



Завод "Стирол": фото со спутника

Отметим, что в Горловке проживает около 250 тысяч человек. Теоретически в зоне опасности находится весь город, включая прилегающие населенные пункты, а также город Торецкое на подконтрольной Украине территории. Также в Горловке есть еще несколько химических заводов, которые повышают риск выброса опасных веществ.

Учитывая информацию, полученную МТОТ из различных источников, в том числе от местных жителей, мы будем обращаться в международные организации для доступа их представителей или независимых международных экспертов на предприятие, чтобы убедиться в безопасности его состояния и веществ, которые там хранятся, для местного населения. Последующие меры также предусматривают соответствующее расследование. Сейчас готовится обращение в правоохранительные органы с изложением фактической информации. Надеемся, что расследование нам поможет установить, что же там происходит,

–добавил Черныш.

Напомним, что в 2013 году на заводе произошла серьезная авария: шесть человек погибли, более 20-ти человек пострадали. Этот случай зафиксирован как один из самых опасных в химической промышленности Украины.