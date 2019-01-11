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      Окупанти на Донбасі майже повністю зупинили роботу хімзаводу "Стирол": чим це загрожує населенню

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      Завод "Стирол"
      Завод "Стирол" / Прес-служба "Стиролу" (архівне фото)

      Хімічний завод "Стирол", що розташовується в окупованій Горлівці, майже повністю припинив роботу. Проте У цехах підприємства досі зберігається велика кількість аміаку, що є дуже небезпечним для прилеглих населених пунктів.

      Про це 24 каналу повідомили у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. 

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      "Стирол" спеціалізувалося на виробництві аміаку, карбаміду, аміачної селітри, полістиролу, а також неорганічних солей та органічних смол.


      Завод "Стирол": фото із супутника

      Після того, як окупанти захопили Горлівку, завод теж перейшов під їхній контроль. Тоді окупаційна адміністрація РФ зробила гучні заяви, що під її керівництвом території Донбасу нібито отримають новий імпульс для розвитку. Але, окрім руйнувань, "русский мир" на Донеччину і Луганщину нічого не приніс. Так, "Стирол" після завершення активних бойових дій так і не відновив свою роботу.

      На супутникових знімках підприємства ПрАТ "Концерн Стирол" видно, що теплових процесів не відбувається: рух залізничного та автомобільного транспорту відсутній, не проводяться роботи з відвантаження і підвезення сировини та готової продукції. Це ясно свідчить про консервацію підприємства, а значить – і подальше зберігання на його території небезпечних речовин,
      – наголосив міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш. 

      У міністерстві зазначили, що на території заводу тоннами зберігаються небезпечні хімічні речовини.

      "Повідомлення окупаційних адміністрацій про те, що Україна намагається застосувати або буде застосовувати хімічну зброю, є "димовою завісою" для прикриття робіт, що проводилися на підприємстві ПрАТ "Концерн Стирол". За інформацією МТОТ, отриманою з різних джерел, на підприємстві протягом 2018 року зберігалося кілька десятків тонн небезпечних хімічних речовин, на початку 2018 року обсяги яких інколи доходили до 80 тонн аміаку. Вважаємо, якщо безвідповідально поводитись з такою речовиною, то практично все населення міста може постраждати", – підкреслив міністр. 


      Завод "Стирол": фото із супутника

      Зазначимо, що у Горлівці проживає близько 250 тисяч осіб. Теоретично у зоні небезпеки перебуває усе місто, включно із прилеглими населеними пунктами, і навіть місто Торецьк на підконтрольній Україні території. Також у Горлівці є ще кілька хімічних заводів, які підвищують ризик викиду небезпечних речовин.

      Враховуючи інформацію, отриману МТОТ з різних джерел, у тому числі від місцевих мешканців, ми будемо звертатися до міжнародних організацій для доступу їхніх представників або незалежних міжнародних експертів на підприємство, щоб переконатися у безпечності його стану і речовин, які там зберігаються, для місцевого населення. Наступні заходи також передбачають відповідне розслідування. Зараз готується звернення до правоохоронних органів з викладенням фактичної інформації. Сподіваємось, що розслідування нам допоможе встановити, що ж там відбувається,
       додав Черниш.

      Нагадаємо, що у 2013 році на заводі сталась серйозна аварія: шість осіб загинули, більше 20-ти осіб постраждало. Цей випадок зафіксовано як один із найнебезпечніших у хімічній промисловості України.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Горлівка Хімічна промисловість
      Джерело: 24 Канал
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