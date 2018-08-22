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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Оккупанты в Крыму отправили в колонию жителя Харькова Стешенко

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"Суд в Крыму приговорил харьковчанина Стешенко к 2 годам колонии
"Суд в Крыму приговорил харьковчанина Стешенко к 2 годам колонии / "Радио Свобода"

Так называемый Центральный районный "суд" Симферополя, что является подконтрольным оккупационной власти Крыма, приговорил харьковчанина Александра Стешенко к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Об этом сообщает ресурс "Крым. Реалии" со ссылкой на пресс-службу ФСБ России по Крыму и Севастополю.

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Отмечается, что Стешенко признали виновным в поджоге дома российского муфтия Крыма Эмирали Аблаева.

По информации российской спецслужбы, во время следствия украинец признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства.

Силовики также утверждают, что в связи с раскаянием прекращено уголовное производство в отношении харьковчанина в части совершения еще одного преступления, а именно создания экстремистской организации.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что оккупанты арестовали Александра Стешенко на админгранице с Крымом, а впоследствии появилась информация, что он скрылся в неизвестном направлении, и к этому причастны сотрудники ФСБ.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Судьи Аннексия Крыма Новости Крыма ФСБ
Источник: 24 Канал
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