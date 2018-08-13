В ФСБ заявили, что задержали украинку с оружием

В Федеральной службе безопасности России заявляют о задержании гражданки Украины, которая якобы пыталась ввезти оружие с материка в аннексированный Крым.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пограничное управление ФСБ в захваченном Крыму.

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Отмечается, что инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска "Армянск".

"После проверки документов на право пересечения государственной границы РФ владелица иномарки Ford предоставила свой транспорт обзору, в ходе которого под водительским сиденьем пограничники обнаружили пистолет неизвестной модели, магазин и восемь патронов к нему калибра 9 мм", – говорится в сообщении.

В ФСБ отметили, что наличие в автомобиле запрещенных к провозу через госграницу предметов женщина объяснила тем, что данное оружие принадлежит ее отцу и он возил его с собой в целях самообороны.