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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У ФСБ заявили, що затримали українку зі зброєю

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ФСБ затримало українку
ФСБ затримало українку / vgolos.com.ua

У Федеральній службі безпеки Росії заявляють про затримання громадянки України, яка нібито намагалася ввезти зброю з материка в анексований Крим.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на прикордонне управління ФСБ в захопленому Криму.

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Зазначається, що інцидент стався на автомобільному пункті пропуску "Армянськ".

"Після перевірки документів на право перетину державного кордону РФ власниця іномарки Ford надала свій транспорт до огляду, в ході якого під водійським сидінням прикордонники виявили пістолет невідомої моделі, магазин і вісім патронів до нього калібром 9 мм", – йдеться у повідомленні.

У ФСБ зазначили, що наявність у автомобілі заборонених до провезення через держкордон предметів жінка пояснила тим, що дана зброя належить її батькові і він возив її з собою в цілях самооборони.

Теги: Новини України Новини Криму ФСБ Новини Росії Зброя
Джерело: 24 Канал
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