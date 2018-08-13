У ФСБ заявили, що затримали українку зі зброєю
У Федеральній службі безпеки Росії заявляють про затримання громадянки України, яка нібито намагалася ввезти зброю з материка в анексований Крим.
Про це повідомляє ТАСС із посиланням на прикордонне управління ФСБ в захопленому Криму.
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Зазначається, що інцидент стався на автомобільному пункті пропуску "Армянськ".
"Після перевірки документів на право перетину державного кордону РФ власниця іномарки Ford надала свій транспорт до огляду, в ході якого під водійським сидінням прикордонники виявили пістолет невідомої моделі, магазин і вісім патронів до нього калібром 9 мм", – йдеться у повідомленні.
У ФСБ зазначили, що наявність у автомобілі заборонених до провезення через держкордон предметів жінка пояснила тим, що дана зброя належить її батькові і він возив її з собою в цілях самооборони.