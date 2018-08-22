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Окупанти Криму відправили до колонії жителя Харкова Стешенка

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"Суд" у Криму засудив харків'янина Стешенка до 2 років колонії
"Суд" у Криму засудив харків'янина Стешенка до 2 років колонії / "Радіо Свобода"

Так званий Центральний районний "суд" Сімферополя, що є підконтрольним окупаційній владі Криму, засудив харків’янина Олександра Стешенка до 2 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії-поселенні.

Про це повідомляє ресурс "Крим. Реалії" з посиланням на прес-службу ФСБ Росії по Криму і Севастополю.

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Зазначається, що Стешенка визнали винним у підпалі будинку російського муфтія Криму Еміралі Аблаєва.

За інформацією російської спецслужби, під час слідства українець визнав свою провину і клопотав про особливий порядок судового розгляду.

Силовики також переконують, що у зв’язку з каяттям припинено кримінальне провадження щодо харків’янина у частині здійснення ще одного злочину, а саме створення екстремістської організації.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що окупанти заарештували Олександра Стешенка на адмінмежі з Кримом, а згодом з’явилася інформація, що він зник у невідомому напрямку, і до цього є причетними співробітники ФСБ. 

Теги: Новини України Україна – Росія ФСБ Новини Криму Анексія Криму Судді
Джерело: 24 Канал
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