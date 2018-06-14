16:33
14 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
27°C 14°C
  • пятница
    29°C 18°C
  • суббота
    27°C 17°C
  • воскресенье
    29°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Джигурда идет в мэры Москвы. Окрещенные ракеты России
Вєсті Кремля
21:07, 13 июня
Вести.UA. Скромность Парубия. "Заслуги" политиков
Вєсті.UA
20:58, 13 июня
"Гаврилівські курчата": что же на самом деле стоит за успешным брендом
ЦРУ
09:00, 13 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Оккупанты в Крыму продлили арест общественному деятелю Рамазанову

23 Читати новину українською
Оккупанты в Крыму продлили арест украинскому политзаключенному Рамазанову
Оккупанты в Крыму продлили арест украинскому политзаключенному Рамазанову / censor.net.ua

14 июня подконтрольный России суд в оккупированном Крыму продлил арест крымскотатарскому блогеру и общественному активисту Исмаилу Рамазанову.

Об этом сообщила "Крымская солидарность" в Facebook.

Читайте также: Российский омбудсмен сообщила о состоянии украинских заключенных

Как указано, суд по делу Рамазанова уже закончился, Украинского политзаключенного оставили под стражей до 16 июля 2018 года.

По словам адвоката Рамазанова Алексея Ладена, он неоднократно указывал суду на отсутствие оснований для содержания под стражей его подзащитного и на "явное затягивание" расследования, и он просил суд заменить меру пресечения для Рамазанова на домашний арест.

Кто такой Исмаил Рамазанов?
Это гражданский активист, которого обвиняют в "пропаганде экстремизма". Еще 23 января в поселке Новый Свет Симферопольского района российские силовики обыскали дом крымского татарина Рамазанова, а позже его задержали.

Теги: Новости Украины Судьи Аннексия Крыма Новости Крыма Украинцы в плену РФ
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук