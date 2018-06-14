Оккупанты в Крыму продлили арест общественному деятелю Рамазанову

14 июня подконтрольный России суд в оккупированном Крыму продлил арест крымскотатарскому блогеру и общественному активисту Исмаилу Рамазанову.

Об этом сообщила "Крымская солидарность" в Facebook.

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Как указано, суд по делу Рамазанова уже закончился, Украинского политзаключенного оставили под стражей до 16 июля 2018 года.

По словам адвоката Рамазанова Алексея Ладена, он неоднократно указывал суду на отсутствие оснований для содержания под стражей его подзащитного и на "явное затягивание" расследования, и он просил суд заменить меру пресечения для Рамазанова на домашний арест.

Кто такой Исмаил Рамазанов?

Это гражданский активист, которого обвиняют в "пропаганде экстремизма". Еще 23 января в поселке Новый Свет Симферопольского района российские силовики обыскали дом крымского татарина Рамазанова, а позже его задержали.