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Окупанти в Криму продовжили арешт громадському діячу Рамазанову

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Окупанти в Криму продовжили арешт українському політв'язню Рамазанову
Окупанти в Криму продовжили арешт українському політв'язню Рамазанову / censor.net.ua

14 червня підконтрольний Росії суд в окупованому Криму подовжив арешт кримськотатарському блогеру і громадському активісту Ісмаїлу Рамазанову.

Про це повідомила "Кримська солідарність" у Facebook.

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Як зазначено, суд по справі Рамазанова вже закінчився, українського політв'язня залишили під вартою до 16 липня 2018 року.

За словами адвоката Рамазанова Олексія Ладіна, він неодноразово вказував суду на відсутність підстав для утримання під вартою його підзахисного і на "явне затягування" розслідування, і він просив суд замінити запобіжний захід для Рамазанова на домашній арешт.

Хто такий Ісмаїл Рамазанов? Це громадянський активіст, якого звинувачують у "пропаганді екстремізму". Ще 23 січня в селищі Новий Світ Сімферопольського району російські силовики обшукали будинок кримського татарина Рамазанова, а пізніше його затримали.

Теги: Новини України Українці в полоні РФ Новини Криму Анексія Криму Судді
Джерело: 24 канал
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