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Оккупанты в Крыму провели конкурс "красоты и грации": эпические фото

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В оккупированном Россией Крыму прошел так называемый праздник "красоты и грации", который организовали к Международному женскому дню 8 марта.

Фото с этого события появились на странице паблика "Рагу.ли" в Facebook.

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Фотографии вызвали у пользователей сети волну иронии, которые высмеяли так называемый праздник, организованный местным предприятием.

"Жюри оценивало конкурсанток по трем параметрам: эстетика, внешний вид и уровень исполнения". Как жаль, что в этот перечень не отнесли такую категорию как "здравый смысл", – с иронией написала автор поста.

Она отметила, что назвала бы это событие "Конкурсом красоты, грации и Йети".

"Чтобы подчеркнуть маразматичность всего, что происходило на сцене, туда до кучи выпустили еще и "казаков", – добавила автор.

Теги: Новости Украины Курьезные новости Фотоновости 8 марта Новости Крыма Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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