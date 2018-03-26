Оккупанты в Крыму провели конкурс "красоты и грации": эпические фото

В оккупированном Россией Крыму прошел так называемый праздник "красоты и грации", который организовали к Международному женскому дню 8 марта.

Фото с этого события появились на странице паблика "Рагу.ли" в Facebook.

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Фотографии вызвали у пользователей сети волну иронии, которые высмеяли так называемый праздник, организованный местным предприятием.

"Жюри оценивало конкурсанток по трем параметрам: эстетика, внешний вид и уровень исполнения". Как жаль, что в этот перечень не отнесли такую категорию как "здравый смысл", – с иронией написала автор поста.

Она отметила, что назвала бы это событие "Конкурсом красоты, грации и Йети".

"Чтобы подчеркнуть маразматичность всего, что происходило на сцене, туда до кучи выпустили еще и "казаков", – добавила автор.