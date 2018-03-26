Окупанти в Криму провели конкурс "краси і грації": епічні фото

В окупованому Росією Криму пройшло так зване свято "краси і грації", яке організували до Міжнародного жіночого дня 8 березня.

Фото з цієї події з'явились на сторінці пабліка "Рагу.лі" у Facebook.

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Світлини викликали в користувачів мережі хвилю іронії, які висміяли так зване свято, організоване місцевим підприємством.

"Журі оцінювало конкурсанток по трьох параметрах: естетика, зовнішній вигляд і рівень виконання". Як жаль, що до цього переліку не віднесли таку категорію, як "здоровий глузд", – з іронією написала авторка посту.

Вона зазначила, що назвала б цю подію "Конкурсом краси, грації та Єті".

"Щоб наголосити на маразматичності всього, що відбувалося на сцені, туди до купи випустили ще й "казаків", – додала авторка.