Окупанти в Криму провели конкурс "краси і грації": епічні фото
В окупованому Росією Криму пройшло так зване свято "краси і грації", яке організували до Міжнародного жіночого дня 8 березня.
Фото з цієї події з'явились на сторінці пабліка "Рагу.лі" у Facebook.
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Світлини викликали в користувачів мережі хвилю іронії, які висміяли так зване свято, організоване місцевим підприємством.
"Журі оцінювало конкурсанток по трьох параметрах: естетика, зовнішній вигляд і рівень виконання". Як жаль, що до цього переліку не віднесли таку категорію, як "здоровий глузд", – з іронією написала авторка посту.
Вона зазначила, що назвала б цю подію "Конкурсом краси, грації та Єті".
"Щоб наголосити на маразматичності всього, що відбувалося на сцені, туди до купи випустили ще й "казаків", – додала авторка.
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