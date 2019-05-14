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      Оккупанты в Крыму уничтожают самое глубокое озеро полуострова: фото

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      Оккупанты в Крыму уничтожают самое глубокое озеро полуострова
      Оккупанты в Крыму уничтожают самое глубокое озеро полуострова / Фото из открытых источников

      В аннексированном Крыму оккупационная власть Российской Федерации уничтожает самое глубокое озеро полуострова Донузлав.

      На своей странице в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым опубликовала фото озера.

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      На Донузлаве в курортной зоне севастопольская компания добывает песок. На воде бензино-мазутная пленка, дохнет рыба, техника шумит постоянно,
      – написал блогер.

      В комментариях пользователи написали, что это не первый случай, когда Россия разрушает природу полуострова.

      "У нас в Каче тоже добывают песок. Немецкую балку уничтожили. И журналисты статьи писали, и экологи возмущались, все бесполезно", – написал крымчанин.

      "Как-то по-варварски поступают сейчас в Крыму, не жалея природу ни в чем. Или не свое – не жалко, непонятно", – возмутился пользователь сети.

      К слову, недавно в сети также появились шокирующие фото одного из самых известных пляжей Крыма. Теперь он не приспособлен для отдыха, ведь на нем кучи мусора, каменная кладка рухнула на пляж, а опорная стена из местного ракушечника, которая защищала береговую линию от сползания грунта, полностью разрушена.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Аннексия Крыма Новости России Новости Крыма
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