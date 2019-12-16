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      Оккупанты вновь обстреляли Донбасс: ранены двое украинских военных

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      Боевики продолжают обстрелы на Донбассе / slovoidilo.ua

      Россия продолжает нарушать обязательства по прекращению огня на Донбассе. В течение 15 декабря пророссийские боевики 7 раз обстреляли Донбасс. В результате двое украинских военных получили ранения.

      Оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщили в фейсбуке штаба ООС.

      Важно! Обстрел российской артиллерии: на Донбассе погиб 21-летний нацгвардеец Сергей Михальчук

      Где и из какого оружия боевики вели обстрелы на Донбассе

      • вблизи Лебединского – из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
      • неподалеку Луганского – из станковых противотанковых гранатометов;
      • дважды возле Крымского – из станковых, ручных противотанковых и подствольных гранатометов;
      • в районе Хутора Вольного – из автоматических гранатометов;
      • неподалеку Светлодарска – из станковых противотанковых и автоматических гранатометов;
      • вблизи Зайцево – со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

      От начала суток 16 декабря российские оккупанты не открывали огонь. Потерь с украинской стороны нет.

      війна на донбасі росія окупація
      Карта оккупированных территорий Донетчины и Луганщины / Инфографика 24 канала
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      Теги: Новости политики Украина – Россия Перемирие Война на Донбассе Операция Объединенных сил Новости России Новости Украины
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