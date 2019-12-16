Оккупанты вновь обстреляли Донбасс: ранены двое украинских военных
Россия продолжает нарушать обязательства по прекращению огня на Донбассе. В течение 15 декабря пророссийские боевики 7 раз обстреляли Донбасс. В результате двое украинских военных получили ранения.
Оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщили в фейсбуке штаба ООС.
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Где и из какого оружия боевики вели обстрелы на Донбассе
- вблизи Лебединского – из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку Луганского – из станковых противотанковых гранатометов;
- дважды возле Крымского – из станковых, ручных противотанковых и подствольных гранатометов;
- в районе Хутора Вольного – из автоматических гранатометов;
- неподалеку Светлодарска – из станковых противотанковых и автоматических гранатометов;
- вблизи Зайцево – со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
От начала суток 16 декабря российские оккупанты не открывали огонь. Потерь с украинской стороны нет.
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