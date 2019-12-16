Оккупанты вновь обстреляли Донбасс: ранены двое украинских военных

Россия продолжает нарушать обязательства по прекращению огня на Донбассе. В течение 15 декабря пророссийские боевики 7 раз обстреляли Донбасс. В результате двое украинских военных получили ранения.

Оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщили в фейсбуке штаба ООС. Важно! Обстрел российской артиллерии: на Донбассе погиб 21-летний нацгвардеец Сергей Михальчук Где и из какого оружия боевики вели обстрелы на Донбассе вблизи Лебединского – из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

– из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Луганского – из станковых противотанковых гранатометов;

– из станковых противотанковых гранатометов; дважды возле Крымского – из станковых, ручных противотанковых и подствольных гранатометов;

– из станковых, ручных противотанковых и подствольных гранатометов; в районе Хутора Вольного – из автоматических гранатометов;

– из автоматических гранатометов; неподалеку Светлодарска – из станковых противотанковых и автоматических гранатометов;

– из станковых противотанковых и автоматических гранатометов; вблизи Зайцево – со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. От начала суток 16 декабря российские оккупанты не открывали огонь. Потерь с украинской стороны нет.

Карта оккупированных территорий Донетчины и Луганщины / Инфографика 24 канала Карта оккупированных территорий Донетчины и Луганщины / Инфографика 24 канала