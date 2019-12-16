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      Окупанти знову обстріляли Донбас: поранені двоє українських військових

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      Бойовики продовжують обстріли на Донбасі / slovoidilo.ua

      Росія продовжує порушувати зобов’язання щодо припинення вогню на Донбасі. Протягом 15 грудня проросійські бойовики 7 разів обстріляли Донбас. У результаті двоє українських військових отримали поранення.

      Окупанти обстріляли позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомили у фейсбуці штабу ООС.

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      Де і з якої зброї бойовики вели обстріли на Донбасі

      • поблизу Лебединського – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
      • неподалік Луганського – зі станкових протитанкових гранатометів; 
      • двічі біля Кримського – зі станкових, ручних протитанкових та підствольних гранатометів; 
      • в районі Хутора Вільного – з автоматичних гранатометів;
      • неподалік Світлодарська – зі станкових протитанкових та автоматичних гранатометів;
      • поблизу Зайцевого – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

      Від початку доби 16 грудня російські окупанти не відкривали вогонь. Втрат з української сторони немає.

      війна на донбасі росія окупація
      Мапа окупованих територій Донеччини та Луганщини / Інфографіка 24 каналу
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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Операція Об'єднаних сил Перемир'я
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