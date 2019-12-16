Окупанти знову обстріляли Донбас: поранені двоє українських військових
Росія продовжує порушувати зобов’язання щодо припинення вогню на Донбасі. Протягом 15 грудня проросійські бойовики 7 разів обстріляли Донбас. У результаті двоє українських військових отримали поранення.
Окупанти обстріляли позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомили у фейсбуці штабу ООС.
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Де і з якої зброї бойовики вели обстріли на Донбасі
- поблизу Лебединського – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
- неподалік Луганського – зі станкових протитанкових гранатометів;
- двічі біля Кримського – зі станкових, ручних протитанкових та підствольних гранатометів;
- в районі Хутора Вільного – з автоматичних гранатометів;
- неподалік Світлодарська – зі станкових протитанкових та автоматичних гранатометів;
- поблизу Зайцевого – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Від початку доби 16 грудня російські окупанти не відкривали вогонь. Втрат з української сторони немає.
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