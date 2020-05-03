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      Оккупанты выпустили 30 мин по позициям ВСУ: трое защитников ранены

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      Окупанти випустили 30 мін по позиціях ЗСУ
      Окупанти випустили 30 мін по позиціях ЗСУ / Цензор.НЕТ

      С начала 3 мая враг 30 раз обстрелял позиции украинских военных вблизи Орехово. Оккупанты били из минометов 82-го калибра.

      Внаслідок ворожих обстрілів троє українських армійців отримали бойові поранення, повідомили у пресцентрі штабу ООС у фейсбуці.

      Актуально Бойовики з безпілотника скинули гранату на бійців ЗСУ біля Гнутового: є поранений

      Воїнам надали першу медичну допомогу та оперативно евакуювали до медичного закладу. 

      Такі злочинні дії загарбників ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись наявних мирних домовленостей,
      – наголосили в ООС.

      Підрозділи Об'єднаних сил, які обороняються, використали наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням РФ гідну відповідь. Втрати противника уточнюються.

      Важливо! Проросійські бойовики на Донбасі 2 травня 23 рази відкривали вогонь по позиціях сил ООС. В результаті обстрілів поранено двох українських військових.

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Война на Донбассе Война Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины
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