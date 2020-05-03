Окупанти випустили 30 мін по позиціях ЗСУ: троє захисників поранені

Від початку 3 травня ворог 30 разів обстріляв позиції українських військових поблизу Оріхового. Окупанти гатили з мінометів 82-го калібру.

Внаслідок ворожих обстрілів троє українських армійців отримали бойові поранення, повідомили у пресцентрі штабу ООС у фейсбуці.

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Воїнам надали першу медичну допомогу та оперативно евакуювали до медичного закладу.

Такі злочинні дії загарбників ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись наявних мирних домовленостей,

– наголосили в ООС.

Підрозділи Об'єднаних сил, які обороняються, використали наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням РФ гідну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Важливо! Проросійські бойовики на Донбасі 2 травня 23 рази відкривали вогонь по позиціях сил ООС. В результаті обстрілів поранено двох українських військових.