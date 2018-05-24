Оккупанты задумали новое масштабное строительство в Крыму

В аннексированном Россией Крыму, в Керчи, оккупанты планируют начать строительство двух технопарков, один из которых специализируется на судостроительной отрасли.

Об этом сообщила так называемый заместитель министра экономического развития оккупированного Крыма Светлана Сирота, передает "РИА Новости".

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Как отмечается, в создание технопарков предполагается отвести две промышленные площадки площадью 3,5 и 3,7 га.

Один из технопарков войдет в состав судостроительного кластера. На территории такого парка может быть инжиниринговый центр, лаборатории, коворкинг и другие объекты,

– рассказала Сирота.

По ее словам, специализация второго технопарка пока в разработке, и возможно ее определит "якорный инвестор".

Напомним, Россия построила мост через Керченский пролив, который соединил Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему.