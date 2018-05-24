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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Окупанти задумали нове масштабне будівництво в Криму

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Окупанти планують нове будівництво в анексованому Керчі
Окупанти планують нове будівництво в анексованому Керчі / Фото з відкритих джерел

В анексованому Росією Криму, в Керчі, окупанти планують розпочати будівництво двох технопарків, один з яких спеціалізується на суднобудівній галузі.

Про це повідомила так званий заступник міністра економічного розвитку окупованого Криму Світлана Сирота, передає "РИА Новости".

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Як зазначається, під створення технопарків передбачається відвести два промислові майданчики площею 3,5 і 3,7 га.

Один з технопарків увійде до складу суднобудівного кластера. На території такого парку може бути інжиніринговий центр, лабораторії, коворкінг і інші об'єкти,
– розповіла Сирота.

За її словами, спеціалізація другого технопарку поки в розробці, і можливо її визначить "якірний інвестор".

Нагадаємо, Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднав Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.

Теги: Новини України Новини Криму Новини Росії Анексія Криму Україна – Росія Керч Будівництво
Джерело: 24 Канал
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