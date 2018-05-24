Окупанти задумали нове масштабне будівництво в Криму

В анексованому Росією Криму, в Керчі, окупанти планують розпочати будівництво двох технопарків, один з яких спеціалізується на суднобудівній галузі.

Про це повідомила так званий заступник міністра економічного розвитку окупованого Криму Світлана Сирота, передає "РИА Новости".

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Як зазначається, під створення технопарків передбачається відвести два промислові майданчики площею 3,5 і 3,7 га.

Один з технопарків увійде до складу суднобудівного кластера. На території такого парку може бути інжиніринговий центр, лабораторії, коворкінг і інші об'єкти,

– розповіла Сирота.

За її словами, спеціалізація другого технопарку поки в розробці, і можливо її визначить "якірний інвестор".

Нагадаємо, Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднав Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.