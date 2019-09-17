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      Оккупанты заявляют, что в крымских школах вновь начали изучать украинский

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      Оккупанты утверждают, что школьники Крыма снова изучают украинский
      Оккупанты утверждают, что школьники Крыма снова изучают украинский / dt.ua

      Оккупационная власть Крыма заявляет, что в Севастополе с нового учебного года школьники начали изучать украинский язык. При этом он не является обязательным – его будут изучать по выбору.

      Так же в крымских школах уже преподают крымско-татарский язык, подчеркнул так называемый "директор департамента образования Севастополя" Игорь Белозеров в комментарии российскому изданию "ТАСС".

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      Крымскотатарский преподают и как факультативы, и как обязательный предмет для детей разного возраста. Изучение языка вводится после соответствующего обращения от родителей школьников.

      Перед началом нового учебного года оккупационный "департамент образования" получил такие заявки о введении изучения украинского языка.

      Относительно изучения родных языков – к русскому и крымско-татарскому в этом году добавляется и украинский. В Севастополе его уже изучают 180 школьников,
      – заявил Белозеров.

      При этом, русский язык на полуострове изучают 41 тысяча школьников, а крымско-татарский – примерно столько же, как и украинский.

      Что еще известно про украинский язык в Крыму?В прошлом году после начала очередного учебного года члены организации ЮНЕСКО в своем докладе сделали шокирующее заявление, что после оккупации Крыма в местных школах практически прекратили изучение украинского языка.

      В докладе также приводились факты грубых нарушений оккупационными властями прав украинцев и крымских татар в отношении образования, использования родного языка и свободы СМИ.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Аннексия Крыма Крымские татары Новости Севастополя Украинский язык Новости Крыма
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