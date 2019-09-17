17:04
17 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Прокляття Собчак. Ребрендинг російської авіації
      Вєсті Кремля
      21:53, 16 вересня
      Вєсті.UA: Чому Офіс Президента не переїжджає. "Тваринки" у "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      19:48, 16 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, 13 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНА РАДА

      Окупанти заявляють, що у кримських школах знову почали вивчати українську

      498 Читать новость на русском
      Окупанти стверджують, що школярі Криму знову вивчають українську
      Окупанти стверджують, що школярі Криму знову вивчають українську / dt.ua

      Окупаційна влада Криму заявляє, що у Севастополі з нового навчального року школярі розпочали вивчати українську мову. При цьому вона не є обов'язковою – її вивчатимуть за вибором.

      Так само у кримських школах вже викладають кримськотатрську мову, підкреслив так званий "директор департаменту освіти" Севастополя Ігор Білозеров у коментарі російському виданню "ТАСС".

      Це варто побачити: Окупанти хочуть перейменувати Крим

      Кримськотатарську викладають і як факультативи, і як обов'язковий предмет для дітей різного віку. Вивчення мови вводиться після відповідного звернення від батьків школярів.

      Перед початком нового навчального року окупаційний "департамент освіти" отримав такі заявки про введення вивчення української мови.

      Щодо вивчення рідних мов – до російської і кримськотатарської цьогоріч додається і українська. У Севастополі її вже вичають 180 школярів,
      – заявив Білозеров.

      При цьому, російську мову на півострові вивчають 41 тисяча школярів, а кримськотатарську – приблизно стільки ж, як і українську.

      Що ще відомо про українську мову у Криму?Минулого року після початку чергового навчального року члени організації ЮНЕСКО у своїй доповіді зробили шокуючу заяву, що після окупації Криму у місцевих школах практично припинили вивчення української мови.

      У доповіді також наводилися факти грубих порушень окупаційною владою прав українців і кримських татар щодо освіти, використання рідної мови і свободи ЗМІ.

      blog_ava
      "Північний потік-2" на межі зриву, – ЗМІ
      сьогодні
      4304
      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Українська мова Новини Севастополя Кримські татари
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Письмо из Луганска: об войне устали слушать и говорить
      сьогодні , 17:00 Письмо из Луганска: об войне устали слушать и говорить
      Ольга Черненко 31
      Новий закон про Київ і дострокові вибори в столиці: що пропонує "Слуга народу"
      сьогодні , 16:02 Новий закон про Київ і дострокові вибори в столиці: що пропонує "Слуга народу"
      Інна Жолобович 1487
      Власний церковний розкол – заслуга Патріарха Кирила
      сьогодні , 15:00 Власний церковний розкол – заслуга Патріарха Кирила
      Блог Медіа 1223
      Підпал будинку Гонтаревої: що відомо на цей момент – фото і відео
      сьогодні , 13:39 Підпал будинку Гонтаревої: що відомо на цей момент – фото і відео
      12297
      Шахраї з Банкової: хто вони і як були викриті
      сьогодні , 13:00 Шахраї з Банкової: хто вони і як були викриті
      Тетяна Мартинюк 939
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук