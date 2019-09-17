Окупанти заявляють, що у кримських школах знову почали вивчати українську

Окупаційна влада Криму заявляє, що у Севастополі з нового навчального року школярі розпочали вивчати українську мову. При цьому вона не є обов'язковою – її вивчатимуть за вибором.

Так само у кримських школах вже викладають кримськотатрську мову, підкреслив так званий "директор департаменту освіти" Севастополя Ігор Білозеров у коментарі російському виданню "ТАСС".

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Кримськотатарську викладають і як факультативи, і як обов'язковий предмет для дітей різного віку. Вивчення мови вводиться після відповідного звернення від батьків школярів.

Перед початком нового навчального року окупаційний "департамент освіти" отримав такі заявки про введення вивчення української мови.

Щодо вивчення рідних мов – до російської і кримськотатарської цьогоріч додається і українська. У Севастополі її вже вичають 180 школярів,

– заявив Білозеров.

При цьому, російську мову на півострові вивчають 41 тисяча школярів, а кримськотатарську – приблизно стільки ж, як і українську.

Що ще відомо про українську мову у Криму?Минулого року після початку чергового навчального року члени організації ЮНЕСКО у своїй доповіді зробили шокуючу заяву, що після окупації Криму у місцевих школах практично припинили вивчення української мови.



У доповіді також наводилися факти грубих порушень окупаційною владою прав українців і кримських татар щодо освіти, використання рідної мови і свободи ЗМІ.