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      Оккупанты заманивают китайских туристов в Крым: приглашают на военно-патриотические маршруты

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      Российские оккупанты в Крыму готовят для китайцев туры по аннексированному полуострову
      Российские оккупанты в Крыму готовят для китайцев туры по аннексированному полуострову / Иллюстративное фото

      Российские оккупанты активно приглашают туристов из Китая в аннексированный Крым. Путешественникам предлагают принять участие в военно-патриотических маршрутах, посвященных Второй мировой войне.

      Так, в российском посольстве в Пекине организовывают выставку, где собираются рекламировать отдых в Крыму для китайских туристов. Об этом говорится в сообщении так называемого "Министерства курортов и туризма полуострова".

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      Оккупанты отмечают: сейчас в Крыму около 10 турфирм занимаются принятием визовых групп китайских туристов. Они разработали более 30 военно-патриотических маршрутов, посвященных Второй мировой войне. Говорят: такая тематика китайцам нравится.

      Туристический поток из Китая в Крыму по сравнению с прошлым годом увеличился практически в два раза и продолжает расти,
      – отчитываются в оккупационной администрации.

      Ранее там хвалились тем, что с начала года полуостров якобы принял 5,6 миллиона туристов, что почти на треть больше по сравнению с показателями за 2017 год. В свою очередь, отметим: информации о количестве отдыхающих в Крыму из независимых источников нет.

      Кроме того, украинский МИД предостерегает иностранцев и лиц без гражданства от незаконных поездок в аннексированный Крым.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Новости России Китай Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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