Російські окупанти активно запрошують туристів із Китаю в анексований Крим. Мандрівникам пропонують взяти участь у військово-патріотичних маршрутах, присвячених Другій світовій війні.

Так, у російському посольстві в Пекіні організовують виставку, де збираються рекламувати відпочинок у Криму для китайських туристів. Про це мовиться у повідомленні так званого "Міністерства курортів і туризму півострова".

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Окупанти зазначають: зараз у Криму близько 10 турфірм займаються прийняттям візових груп китайських туристів. Вони розробили понад 30 військово-патріотичних маршрутів, присвячених Другій світовій війні. Кажуть: така тематика китайцям до вподоби.

Туристичний потік з Китаю до Криму в порівнянні з минулим роком збільшився практично у два рази й продовжує зростати,

– звітують в окупаційній адміністрації.

Раніше там хизувались тим, що від початку року півострів начебто прийняв 5,6 мільйона туристів, що майже на третину більше у порівнянні із показниками за 2017 рік. Своєю чергою, зазначимо: інформації про кількість відпочивальників у Криму із незалежних джерел немає.

Окрім того, українське МЗС застерігає іноземців і осіб без громадянства від незаконних поїздок в анексований Крим.