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      До анексованого Криму прибула "делегація" з Франції

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      В центрі екс-депутат парламенту Франції Тьєррі Маріані
      В центрі екс-депутат парламенту Франції Тьєррі Маріані / Фото з відкритих джерел

      Дипломати прибули до анексованого півострова ввечері 13 березня. Літак з членами "делегації" приземлився в аеропорту Сімферополя.

      Загалом до складу "делегації" входять 11 політиків. Їх очолює президент Асоціації "Франко-російський діалог", екс-міністр транспорту Франції Тьєррі Маріані. Разом з ними також прибули два журналісти – репортер журналу Éléments Крістоф Лафосс і репортер телеканалу TV Libertés Гійом Санжорж.

      Читайте також: Куди Росія перекидає війська з окупованого Криму: заява НАТО

      Підконтрольне окупаційній владі агентство "Крыминформ" зазначає, що французькі політики планують зустрічі з депутатами "Державної ради Криму" і "Законодавчих зборів Севастополя", а також з главами двох російських суб'єктів.

      У суботу, 16 березня в анексованому Криму планується проведення "святкових заходів" у зв'язку з річницею окупації півострова. Ця річниця припадає на 16 березня – дату проведення незаконного референдуму про "приєднання" Криму до Росії. Французькі "делегати" візьмуть участь у "святкуванні".

      Зазначається, що Тьєррі Маріані вже неодноразово був на півострові після анексії Криму.

      Додамо, що президент Росії Володимир Путін також планує відвідати Крим у річницю окупації півострова. 

      Як Росія анексувала Крим?Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року. У цей час в Україні тривав Майдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Це було просто, адже на півострові базувалися війська Чорноморського флоту Росії. Паралельно з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".

      Вже 16 березня у Криму Росія провела так званий референдум про приєднання півострова до РФ. Сам референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Референдум не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.

      Україна не могла завадити анексії Криму, адже плану дій не було, а українська армія руйнувалася роками.

      blog_ava
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      13 березня
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Новини Франції
      Джерело: 24 Канал
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