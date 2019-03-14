В аннексированный Крым прибыла "делегация" из Франции

Дипломаты прибыли на аннексированный полуостров вечером 13 марта. Самолет с членами "делегации" приземлился в аэропорту Симферополя.

Всего в состав "делегации" входят 11 политиков. Их возглавляет президент Ассоциации "Франко-российский диалог", экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани. Вместе с ними также прибыли два журналиста – репортер журнала Éléments Кристоф Лафосс и репортер телеканала TV Libertés Гийом Санжорж.

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Подконтрольное оккупационной власти агентство "Крыминформ" отмечает, что французские политики планируют встречи с депутатами "Государственного совета Крыма" и "Законодательного собрания Севастополя", а также с главами двух российских субъектов.

В субботу, 16 марта в аннексирована Крыму планируется проведение "праздничных мероприятий" в связи с годовщиной оккупации полуострова. Эта годовщина приходится на дату проведения незаконного референдума о "присоединении" Крыма к России. Французские "делегаты" примут участие в "праздновании".

Отмечается, что Тьерри Мариани уже неоднократно бывал на полуострове после аннексии Крыма.

Добавим, что президент России Владимир Путин также планирует посетить Крым в годовщину оккупации полуострова.

Как Россия аннексировала Крым?Россия начала захватывать полуостров 20 февраля 2014. В настоящее время в Украине продолжался Майдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. Это было просто, ведь на полуострове базировались войска Черноморского флота России. Параллельно появилась группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".



Уже 16 апреля в Крыму Россия провела так называемый референдум о присоединении полуострова к РФ. Сам референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированы. Референдум не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Однако именно этот "референдум" послужил Кремлю основанием для незаконного "присоединение" полуострова к России.



Украина не могла помешать аннексии Крыма, ведь плана действий не было, а украинская армия разрушалась годами.