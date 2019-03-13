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      Куди Росія перекидає війська з окупованого Криму: заява НАТО

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      Росія використовує окупований Крим для перекидання сил на Близький Схід
      Росія використовує окупований Крим для перекидання сил на Близький Схід / Фото з відкритих джерел

      Російська Федерація постійно нарощує свою військову присутність на території окупованого Криму. Кремль перетворив півострів на базу з якої відправляє війська у Середземне море та на Близький Схід.

      Заступник помічника генсека НАТО з політичних питань Джеймс Аппатурай у Лондоні зауважив, що Росія давно перетворила на Крим на військову базу.

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      "Крим став для Росії сильною платформою для перекидання сил далеко за межі України, у східне Середземномор'я і на Близький Схід", – зауважив він.

      Тому, НАТО посилює захист союзників у Чорноморському регіоні. Важливим центром для цього є Румунія, де створено мультинаціональну сухопутну бригаду. Окрім того, минулого року було збільшено присутність кораблів НАТО в акваторії з 80 до 120 днів.

      НАТО збільшує присутність в Чорному морі, щоб дати зрозуміти, що ми можемо захистити свободу пересування на морі. Військове командування дуже уважно ставиться до того, щоб мати відповідні засоби для цього,
      – наголосив Аппатурай.

      Як НАТО буде допомагати Україні? Країни НАТО значно активізують свою роботу в Чорному морі у 2019 році. Майже щомісяця постійні угрупування кораблів Альянсу будуть заходити до українських портів. Там вони будуть проходити спільні навчання з військово-морськими силами України. Особлива увага партнерів НАТО буде спрямована на допомогу Військово-морським силам та Повітряним силам України.

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      Теги: Україна – Росія Новини Росії НАТО Новини Криму Анексія Криму Близький Схід Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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