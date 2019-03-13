Куди Росія перекидає війська з окупованого Криму: заява НАТО

Російська Федерація постійно нарощує свою військову присутність на території окупованого Криму. Кремль перетворив півострів на базу з якої відправляє війська у Середземне море та на Близький Схід.

Заступник помічника генсека НАТО з політичних питань Джеймс Аппатурай у Лондоні зауважив, що Росія давно перетворила на Крим на військову базу.

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"Крим став для Росії сильною платформою для перекидання сил далеко за межі України, у східне Середземномор'я і на Близький Схід", – зауважив він.

Тому, НАТО посилює захист союзників у Чорноморському регіоні. Важливим центром для цього є Румунія, де створено мультинаціональну сухопутну бригаду. Окрім того, минулого року було збільшено присутність кораблів НАТО в акваторії з 80 до 120 днів.

НАТО збільшує присутність в Чорному морі, щоб дати зрозуміти, що ми можемо захистити свободу пересування на морі. Військове командування дуже уважно ставиться до того, щоб мати відповідні засоби для цього,

– наголосив Аппатурай.

Як НАТО буде допомагати Україні? Країни НАТО значно активізують свою роботу в Чорному морі у 2019 році. Майже щомісяця постійні угрупування кораблів Альянсу будуть заходити до українських портів. Там вони будуть проходити спільні навчання з військово-морськими силами України. Особлива увага партнерів НАТО буде спрямована на допомогу Військово-морським силам та Повітряним силам України.