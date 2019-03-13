Куда Россия перебрасывает войска из оккупированного Крыма: заявление НАТО

Российская Федерация постоянно наращивает свое военное присутствие на территории оккупированного Крыма. Кремль превратил полуостров на базу с которой отправляет войска в Средиземное море и на Ближний Восток.

Заместитель помощника генсека НАТО по политическим вопросам Джеймс Аппатурай в Лондоне отметил, что Россия давно превратила в Крым на военную базу.

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"Крым стал для России сильной платформой для переброски сил далеко за пределы Украины, в восточное Средиземноморье и на Ближний Восток", – отметил он.

Поэтому, НАТО усиливает защиту союзников в Черноморском регионе. Важным центром для этого является Румыния, где создана мультинациональная сухопутная бригада. Кроме того, в прошлом году было увеличено присутствие кораблей НАТО в акватории с 80 до 120 дней.

НАТО увеличивает присутствие в Черном море, чтобы дать понять, что мы можем защитить свободу передвижения на море. Военное командование очень внимательно относится к тому, чтобы иметь соответствующие средства для этого,

– отметил Аппатурай.

Как НАТО будет помогать Украине?

Страны НАТО значительно активизируют свою работу в Черном море в 2019 году. Почти ежемесячно постоянные группировки кораблей Альянса будут заходить в украинские порты. Там они будут проходить совместные учения с военно-морскими силами Украины. Особое внимание партнеров НАТО будет направлено ​​на помощь Военно-морским силам и Воздушным силам Украины.