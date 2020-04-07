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      Оккупанты затопили две шахты на Луганщине

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      На затопление шахт ЛНР просила деньги еще в феврале / Фото из открытых источников

      Представители оккупационной власти ликвидировали две шахты на Луганщине. "Новопавловскую" и "Миусинскую" шахты затопили, на очереди – еще одна.

      Сейчас оккупационная власть размышляет над затоплением шахты "Вергелевская", что в Брянке. Об этом сообщил на своей странице в фейсбук уполномоченный Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

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      Эти шахты расположены в городе Хрустальный (ранее – Красный Луч). До 2014 года предприятия принадлежали к "Донбассантрациту". Шахты были дотационные. Однако зарплату выплачивали и предприятия работали,
      – рассказал Лисянский.

      По словам Лисянского, закрытие шахт нанесло ущерб экологии и, конечно, благосостоянию людей. Чтобы возобновить работу предприятий, нужно много денег.

      В феврале 2020 года появилась информация, что так называемое министерство энергетики и угольной промышленности "ЛНР" направило запрос в Москву о выделении 55 миллионов рублей на затопление шахт. Речь шла о шахтах "Миусинская", "Новопавловская" и "Вергелевская". В Москве предприятия признали нерентабельными.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Новости Луганска Экология Угольная промышленность Украина – Россия Оккупированные территории
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