Оккупанты затопили две шахты на Луганщине
Представители оккупационной власти ликвидировали две шахты на Луганщине. "Новопавловскую" и "Миусинскую" шахты затопили, на очереди – еще одна.
Сейчас оккупационная власть размышляет над затоплением шахты "Вергелевская", что в Брянке. Об этом сообщил на своей странице в фейсбук уполномоченный Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.
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Эти шахты расположены в городе Хрустальный (ранее – Красный Луч). До 2014 года предприятия принадлежали к "Донбассантрациту". Шахты были дотационные. Однако зарплату выплачивали и предприятия работали,
– рассказал Лисянский.
По словам Лисянского, закрытие шахт нанесло ущерб экологии и, конечно, благосостоянию людей. Чтобы возобновить работу предприятий, нужно много денег.
В феврале 2020 года появилась информация, что так называемое министерство энергетики и угольной промышленности "ЛНР" направило запрос в Москву о выделении 55 миллионов рублей на затопление шахт. Речь шла о шахтах "Миусинская", "Новопавловская" и "Вергелевская". В Москве предприятия признали нерентабельными.
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