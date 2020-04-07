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      Окупанти затопили дві шахти на Луганщині

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      На затоплення шахт ЛНР просила гроші ще в лютому / Фото з відкритих джерел

      Представники окупаційної влади ліквідували дві шахти на Луганщині. "Новопавлівську" та "Міусинську" шахти затопили, на черзі – ще одна.

      Наразі окупаційна влада роздумує над затопленням шахти "Вергелевська", що у Брянці. Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці уповноважений Верховної Ради з прав людини у Луганській та Донецькій областях Павло Лисянський.

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      Ці шахти розташовані у місті Хрустальний (раніше – Красний Луч). До 2014 року підприємства належали до "Донбасантрациту". Шахти були дотаційні. Проте зарплату виплачували і підприємства працювали,
      – розповів Лисянський.

      За словами Лисянського, закриття шахт завдало шкоди екології та, звісно, добробуту людей. Аби відновити роботу підприємств, потрібно багато грошей. 

      У лютому 2020 року з'явилась інформація, що так зване міністерство енергетики і вугільної промисловості "ЛНР" надіслало запит у Москву щодо виділення 55 мільйонів рублів на затоплення шахт. Йшлося про шахти "Міусинська", "Новопавлівська" та "Вергелевська". У Москві підприємства визнали нерентабельними.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини Луганська Новини України Екологія Вугільна промисловість Україна – Росія Окуповані території
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