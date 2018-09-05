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Оккупанты значительно увеличили количество обстрелов на Донбассе: есть раненые

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На Донбассе ранили двух украинских бойцов
На Донбассе ранили двух украинских бойцов / Фото из открытых источников

Российские оккупационные войска 5 сентября снова обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины. Вследствие враждебных действий пророссийских боевиков двое военнослужащих получили ранения.

Об этом говорится в сводке штаба ООС в Facebook.

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"В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска существенно увеличили количество обстрелов и 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В частности, оккупанты обстреляли позиции украинских бойцов в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Чермалык, Водяное, Гнутово и Лебединский.

Руководство ООС также отметило, что в "случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел".

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения,
– добавили в штабе.

 

Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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