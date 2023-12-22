Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, отметив, что коллаборанты не могут свободно передвигаться. Они боятся обстрелов, поэтому часто прикрываются гражданскими.

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Уже говорят не так пафосно

Коллаборанты открыли свои приемные, но постоянных офисов для оккупационных администраций нет. К примеру, паспортные столы они размещают на первых этажах многоэтажек для того, чтобы туда не прилетела ракета. Так пытаются прикрыться гражданскими людьми.

Уже нет пафосных "правительственных кварталов", пафосных "министерств". Гауляйтеры таких городов, как Новая Каховка, Каховка даже не объявляют часы приема граждан,

– рассказал Сергей Хлань.

В своих офисах коллаборанты до сих пор организовывают так называемые приемы, но заранее не объявляют время, когда их будут проводить. Более того, они не находятся на одном месте и не имеют точной дислокации, где расположена их оккупационная администрация.

"Колаборанты постоянно меняют места и уже не так пафосно рассказывают о своих "правительственных кварталах" и "администрации". Им приходится прятаться", – подчеркнул депутат Херсонского областного совета.

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