Украинским бойцам удается удерживать свои позиции, в частности, рубежи вокруг села Крынки. Военный эксперт Андрей Крамаров сказал 24 Каналу, имеют ли Вооруженные Силы Украины возможности для более масштабных действий на левобережье Херсонщины.

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Какую тактическую задачу выполнили ВСУ

По разным оценкам российские захватчики сосредоточили на левом берегу Днепра десятки тысяч солдат, задачи которых вытеснить Вооруженные Силы из плацдармов и пытаться прервать наши поставки.

Россиян очень смущает ситуация на левобережье Херсонщины,

– отметил Крамаров.

В настоящее время враг активно работает в информационном поле. Почти ежедневно появляются новые вбросы о том, что якобы нет смысла удерживать этот плацдарм, ВСУ в сложнейших условиях, нет обеспечения, а россияне якобы уничтожат украинскую армию и на этом все закончится.

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Такие фейки российской пропаганды раздаются уже месяц, но, к счастью, россиянам не удается воплотить свои мечты в реальность – уничтожить Силы обороны на левом берегу Херсонщины.

Первая тактическая задача была достигнута, поскольку украинские подразделения уничтожили там (на левобережье Херсонщины – 24 Канал) много российской артиллерии. Удалось оттеснить артиллерию врага от зоны поражения правобережья Херсонщины,

– сказал военный эксперт.

Наибольшей проблемой правого берега Херсона с момента освобождения было то, что оккупанты могли отработать по городу всеми типами артиллерии. В результате таких обстрелов было много человеческих потерь, в том числе среди гражданского населения.

"Сейчас эта тактическая задача выполнена. Однако для того, чтобы расширять плацдарм на левом берегу, нужно найти ответ, что мы можем сделать с многотысячной группировкой врага", – добавил Крамаров.

Что происходит на левобережье Херсона