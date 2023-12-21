Соответствующую информацию сообщил Генштаб в своем ежедневном отчете. На левом берегу продолжается тяжелая работа.

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Ситуация на левом берегу

В Генштабе сообщили, что на Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Россияне стремятся выбить ВСУ с этой территории и активно прибегают к штурмам позиций – неудачно.

Несмотря на неудачи, враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с занимаемых позиций и совершил более 30 безуспешных штурмовых действий. Получил достойный отпор и с потерями отступил,

– отметили в Генштабе.

Кроме этого, на левом берегу украинские военные ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Что происходит на фронте