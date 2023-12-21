Соответствующую информацию сообщил Генштаб в своем ежедневном отчете. На левом берегу продолжается тяжелая работа.
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Ситуация на левом берегу
В Генштабе сообщили, что на Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Россияне стремятся выбить ВСУ с этой территории и активно прибегают к штурмам позиций – неудачно.
Несмотря на неудачи, враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с занимаемых позиций и совершил более 30 безуспешных штурмовых действий. Получил достойный отпор и с потерями отступил,
– отметили в Генштабе.
Кроме этого, на левом берегу украинские военные ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.
Что происходит на фронте
- Вероятно, своими действиями на левом берегу Силы обороны пытаются создать условия для проведения операций там. Да, удары украинских беспилотников сильно подавили российскую дальнобойную артиллерию на левобережье.
- Военный эксперт Роман Свитан отмечает, что левый берег является самым трудным направлением для россиян – даже для обороны. Расстояние от точки снабжения оружия и амуниции составляет более 700 километров. Кроме этого, там постоянно бьет украинская артиллерия.
- В то же время Минобороны пишет, что прорыв российских войск на фронте маловероятен, а в зоне боевых действий в большинстве случаев наблюдается "стагнация". Локальные попытки, конечно, есть, но вряд ли они перерастут в серьезные достижения для оккупантов.