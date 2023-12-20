Большой прорыв русских войск на фронте маловероятен, а в зоне боевых действий в большинстве своем наблюдается "стагнация". Об этом сообщила разведка Минобороны Британии в среду, 20 декабря.
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Вероятный прорыв России
Разведчики Британии отметили, что в течение последних недель Украина мобилизовала усилия для улучшения фортификационных сооружений, поскольку украинские войска переходят к оборонительной позиции вдоль большей части линии фронта.
В отчете также сообщается, что такие мероприятия проводятся в ответ на призывы Президента Украины Владимира Зеленского ускорить фортификационные работы в ключевых секторах.
В частности, речь идет о том, что Украина работала над улучшением обороны вдоль границы с Беларусью, по состоянию на середину декабря там были установлены "зубы дракона", колючая проволока и противотанковые рвы.
Так, в отчете разведки Британии говорится, что Россия продолжает локальные варианты наступления в нескольких секторах, однако большой прорыв со стороны России маловероятен.
Оценки британской разведки относительно войны в Украине: последние новости
- Британская разведка объяснила атаки окупантов на украинскую энергетическую инфраструктуру. По данным Минобороны Британии, россияне перешли в согласованную кампанию воздушных ударов. Враг такими поступками пытается разрушить энергетическую инфраструктуру Украины.
- В британской разведке не обошли тему потерь российской армии. Так, разведчики подчеркнули, что уровень своих потерь не понимают в Кремле. Поскольку в России привыкли переписывать цифры своих погибших и раненых солдат.
- По оценкам представителей британского ведомства потери русской стороны составляют от 220 до 280 тысяч раненых и примерно 70 тысяч убитых.