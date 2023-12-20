Большой прорыв русских войск на фронте маловероятен, а в зоне боевых действий в большинстве своем наблюдается "стагнация". Об этом сообщила разведка Минобороны Британии в среду, 20 декабря.

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Вероятный прорыв России

Разведчики Британии отметили, что в течение последних недель Украина мобилизовала усилия для улучшения фортификационных сооружений, поскольку украинские войска переходят к оборонительной позиции вдоль большей части линии фронта.

В отчете также сообщается, что такие мероприятия проводятся в ответ на призывы Президента Украины Владимира Зеленского ускорить фортификационные работы в ключевых секторах.

В частности, речь идет о том, что Украина работала над улучшением обороны вдоль границы с Беларусью, по состоянию на середину декабря там были установлены "зубы дракона", колючая проволока и противотанковые рвы.

Так, в отчете разведки Британии говорится, что Россия продолжает локальные варианты наступления в нескольких секторах, однако большой прорыв со стороны России маловероятен.

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