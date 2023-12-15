В то же время британская разведка отметила, что украинские военные крепко держат позиции вблизи разрушенного города. Потому прорыв обороны наших защитников в ведомстве оценили маловероятным.
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Разведка Британии оценила возможности прорыва России у Марьинки
В отчете британского ведомства говорится, что продолжаются тяжелые бои за контроль над разрушенным городом Марьинка и прилегающими к нему районами. В частности представители разведки подчеркнули, что Россия, вероятно, еще больше сократила небольшие участки территории, которые контролирует Украина в пределах города.
В британской разведке заметили, что вероятно стратегической целью России в районе Марьинки является потенциальное установление контроля над трассами T0510 и H15. Ведомство подчеркнуло, что этот шаг направлен на облегчение их дальнейшего продвижения на запад в Курахово.
Несмотря на постепенные успехи, большой и операционно значимый прорыв России в этом секторе остается крайне маловероятным.
– отметили в Минобороны Британии.
Украина контролирует часть Марьинки
- Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский 13 декабря сообщил, что украинские Силы обороны продолжают держать под защитой город Марьинка в Донецкой области. Там наши защитники успешно отразили атаки российских захватчиков.
- Ранее в разведке Великобритании отмечали, что украинская армия продолжает удерживать часть разрушенного россиянами города Марьинка. В частности, наши военные удерживают оборону в западной части населенного пункта.
- В Генштабе ВСУ 15 декабря сообщили, что украинские военные продолжают держать оборону у Марьинки. За прошедшие сутки наши защитники отразили там 17 российских атак.
- Стоит отметить, что 1 декабря российские пропагандисты заявляли, что установили полный контроль над городом Марьинка. Однако спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун отметил, что подобные заявления не соответствуют действительности, ведь наши военные контролируют часть города