Водночас британська розвідка зазначила, що українські військові міцно тримають позиції поблизу зруйнованого міста. Тому прорив оборони наших захисників у відомстві оцінили малоймовірним.

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Розвідка Британії оцінила можливості прориву Росії біля Мар'їнки

У звіті британського відомства мовиться, що наразі тривають важкі бої за контроль над зруйнованим містом Мар'їнка та прилеглими до нього районами. Зокрема, представники розвідки наголосили, що Росія, ймовірно, ще більше скоротила невеликі ділянки території, які контролює Україна в межах міста.

У британській розвідці зауважили, що, ймовірно, стратегічною метою Росії в районі Мар'їнки є потенційне встановлення контролю над трасами T0510 і H15. Відомство наголосило, що цей крок спрямований на полегшення їх подальшого просування на захід до Курахового.

Попри поступові успіхи, великий та операційно значущий прорив Росії в цьому секторі залишається вкрай малоймовірним,

– зазначили у Міноборони Британії.

Україна контролює частину Мар'їнки