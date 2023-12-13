Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Він також розповів про ситуацію на Мар'їнському напрямку.
До теми Україна продовжує контролювати частину Мар'їнки, – розвідка Британії
Біля Мар'їнки тривають тяжкі бої
Окупанти не полишають наступальних операцій на Сході, втім, наші захисники мужньо тримають оборону й відбивають російські атаки. Так, протягом доби ЗСУ відбили 11 ворожих атак.
Тарнавський наголосив, що інформація про "взяття Мар'їнки" – це вкиди та провокації росіян.
Триває стримування ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки – відбито 11 атак. В районі Мар'їнки противник накопичує сили для подальших штурмових дій. Продовжує інформаційні вкиди та провокації про нібито повне взяття цього міста. Оборона Мар'їнки триває,
– наголосив Тарнавський.
На Сході тривають запеклі бої
- Протягом дня на всій лінії фронту відбулося 89 бойових зіткнень. У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що запеклі бої тривають на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямку.
- Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Найбільше бойових зіткнень відбулося саме на цьому напрямку – ЗСУ відбили 45 російських атак.
- Попри тяжкі бої Сили оборони також завдають чималих втрат окупантам. Так, протягом доби авіація ЗСУ завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдали ураження по пункту управління російських окупантів, 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
- В Інституті вивчення війни заявили, що російські наступальні операції спрямовані не на захоплення територій, а на послаблення підтримки України на міжнародному рівні. У Кремлі припускають, якщо Росія зможе перехопити ініціативу на фронті, то підтримка нашої країни слабшатиме. Окупанти у своїх максималістських мріях не зважають на шалені втрати особового складу та техніки.