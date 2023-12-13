Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он также рассказал о ситуации на Марьинском направлении.

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У Марьинки продолжаются тяжелые бои

Оккупанты не оставляют наступательных операций на Востоке, впрочем, наши защитники мужественно держат оборону и отбивают российские атаки. Так, за сутки ВСУ отразили 11 вражеских атак.

Тарнавский отметил, что информация о "взятии Марьинки" – это вбросы и провокации россиян.

Продолжается сдерживание врага в районах Новомихайловки и Красногоровки – отражены 11 атак. В районе Марьинки противник накапливает силы для дальнейших штурмовых действий. Продолжает информационные вбросы и провокации о якобы полном взятии этого города. Оборона Марьинки продолжается,

– подчеркнул Тарнавский.

На Востоке продолжаются ожесточенные бои