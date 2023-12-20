Великий прорив російських військ на фронті малоймовірний, а у зоні бойових дій здебільшого спостерігається "стагнація". Про це повідомила розвідка Міноборони Британії у середу, 20 грудня.

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Ймовірний прорив Росії

Розвідники Британії зазначили, що протягом останніх тижнів Україна мобілізувала зусилля для покращення фортифікаційних споруд, оскільки українські війська переходять до оборонної позиції вздовж більшої частини лінії фронту.

У звіті також повідомляється, що такі заходи здійснюються у відповідь на заклики Президента України Володимира Зеленського пришвидшити фортифікаційні роботи у ключових секторах.

Зокрема, йдеться про те, що Україна працювала над покращенням оборони вздовж кордону з Білоруссю, станом на середину грудня там було встановлено "зуби дракона", колючий дріт і протитанкові рови.

Так, в звіті розвідки Британії зазначається, що Росія продовжує локальні варіанти наступу в декількох секторах, проте великий прорив із сторони Росії малоймовірний.

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