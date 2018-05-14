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Оккупированная Евпатория нашла себе город-побратим во Франции

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Оккупированная Евпатория стала побратимом французскому городу Мариньян
Оккупированная Евпатория стала побратимом французскому городу Мариньян / Фото из открытых источников

В подконтрольной России мэрии Евпатории утверждают, что подписали соглашение об установлении побратимских связей с французским городом Мариньян.

Об этом на своей странице в Facebook написала председатель пророссийской городского совета Евпатории Олеся Харитоненко.

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В эти исторические, судьбоносные для Крыма дни, когда остаются считанные часы до открытия Крымского моста, в Евпатории состоялось еще одно знаковое событие – подписание соглашения об установлении побратимских связей с французским городом Мариньян,
– говорится в сообщении.

Кроме этого, колаборантка заявила, что подписание соглашения особенно важно теперь, "когда в мире проводится санкционная политика в отношении России".

Также чиновница уточнила, что со стороны Мариньяна документ подписал мэр города Эрик Лье Диссе. А российские СМИ пишут, что в мероприятии также принимали участие вице-мэр Мариньяна по вопросам образования и воспитания детей раннего возраста Вероник Прадель, глава "представительства ДНР в Франции" Юбер Файяр, депутаты Госдумы России Наталья Поклонская и Руслан Бальбек, а также глава российской администрации Евпатории Андрей Филонов.

"Евпатория стремится стать всероссийской детской здравницей, мы много уделяем времени и сил вопросам развития и оздоровления детей, поэтому сотрудничая с Мариньян, мы готовы реализовать любую общую идею", – подытожила в своем сообщении Харитоненко.

Добавим, что приглашая иностранных граждан на территорию Крыма, российские власти полуострова пытаются легализовать его аннексию.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины постоянно призывает иностранцев и лиц без гражданства въезжать в аннексированный Россией Крым исключительно согласно законов Украины и норм международного права. Также в МИД Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных.

 

Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Аннексия Крыма
Источник: 24 канал
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