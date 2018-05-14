Окупована Євпаторія знайшла собі місто-побратим у Франції

У підконтрольній Росії мерії Євпаторії стверджують, що підписали угоду про встановлення побратимських зв'язків із французьким містом Мариньян.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала голова проросійської міської ради Євпаторії Олеся Харитоненко.

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У ці історичні, доленосні для Криму дні, коли залишаються лічені години до відкриття Кримського моста, в Євпаторії відбулася ще одна знакова подія – підписання угоди про встановлення побратимських зв'язків з французьким містом Мариньян,

– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, колаборантка заявила, що підписання угоди особливо важливе тепер, "коли у світі проводиться санкціонна політика щодо Росії".

Також чиновниця уточнила, що з боку Мариньяна документ підписав мер міста Ерік Лье Діссе. А російські ЗМІ пишуть, що у заході також брали участь віце-мер Мариньяна з питань освіти і виховання дітей раннього віку Веронік Прадель, глава "представництва ДНР у Франції" Юбер Файяр, депутати Держдуми Росії Наталія Поклонська і Руслан Бальбек, а також глава російської адміністрації в Євпаторії Андрій Філонов.

"Євпаторія прагне стати всеросійською дитячою здравницею, ми багато приділяємо часу і сил питанням розвитку та оздоровлення дітей, тому співпрацюючи з Мариньян, ми готові реалізувати будь-яку спільну ідею", – підсумувала у своєму дописі Харитоненко.

Додамо, що запрошуючи іноземних громадян на територію Криму, російська влада півострова намагаються легалізувати його анексію.

Своєю чергою, Міністерство закордонних справ України постійно закликає іноземців та осіб без громадянства в'їжджати в анексований Росією Крим виключно відповідно до законів України і норм міжнародного права. Також у МЗС України раніше заявляли, що поїздки зарубіжних політиків до Криму не мають статусу офіційних.