Санкції проти Росії: Євросоюз покарав причетних до виборів Путіна в Криму

Рада Євросоюзу ввела санкції проти осіб, які причетні до незаконного проведення виборів президента Російської Федерації в окупованому Криму та Севастополі.

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

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Вітаю офіційне рішення Ради ЄС про запровадження санкцій проти п’яти осіб, відповідальних за незаконне проведення виборів Президента РФ в тимчасово окупованому Криму та Севастополі,

– наголосив глава держави.

Порошенко переконаний, що будь-які дії, спрямовані проти суверенітету та територіальної цілісності України неодмінно будуть покарані.

"Мої зустрічі в Аахені з лідерами ЄС, Франції, Німеччини чітко підтвердили, що тема деокупації та відновлення суверенітету України над Кримом є одним з нагальних пріоритетів європейського порядку денного", – підсумував Президент.