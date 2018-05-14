Санкции против России: Евросоюз наказал причастных к выборам Путина в Крыму

Совет Евросоюза ввел санкции против лиц, которые причастны к незаконному проведению выборов президента Российской Федерации в оккупированном Крыму и Севастополе.

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

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Приветствую официальное решение Совета ЕС о введении санкций против пяти лиц, ответственных за незаконное проведение выборов Президента РФ во временно оккупированном Крыму и Севастополе,

– подчеркнул глава государства.

Порошенко убежден, что любые действия, направленные против суверенитета и территориальной целостности Украины, непременно будут наказаны.

"Мои встречи в Аахене с лидерами ЕС, Франции, Германии четко подтвердили, что тема деоккупации и восстановления суверенитета Украины над Крымом является одним из главных приоритетов европейской повестки дня", – подытожил Президент.