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Санкции против России: Евросоюз наказал причастных к выборам Путина в Крыму

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ЕС ввел санкции против 5 человек за выборы президента РФ в Крыму
ЕС ввел санкции против 5 человек за выборы президента РФ в Крыму / Фото из открытых источников

Совет Евросоюза ввел санкции против лиц, которые причастны к незаконному проведению выборов президента Российской Федерации в оккупированном Крыму и Севастополе.

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

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Приветствую официальное решение Совета ЕС о введении санкций против пяти лиц, ответственных за незаконное проведение выборов Президента РФ во временно оккупированном Крыму и Севастополе,
– подчеркнул глава государства.

Порошенко убежден, что любые действия, направленные против суверенитета и территориальной целостности Украины, непременно будут наказаны.

"Мои встречи в Аахене с лидерами ЕС, Франции, Германии четко подтвердили, что тема деоккупации и восстановления суверенитета Украины над Крымом является одним из главных приоритетов европейской повестки дня", – подытожил Президент.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Санкции Новости Крыма Евросоюз Петр Порошенко Выборы в России 2018
Источник: 24 Канал
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