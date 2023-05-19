Промывают мозги даже шестилеткам: на оккупированной части Запорожья празднуют "день пионерии"

Россияне продолжают издеваться над жителями временно оккупированных территорий. Так, на захваченной части Запорожья решили праздновать "день пионерии".

Как отметил мэр Мелитополя Иван Федоров, россияне продолжают зомбировать украинских детей на оккупированных территориях. Собственно, 19 мая захватчики отмечали так называемый "день пионерии".

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Россияне промывают мозги детям

Оккупанты на захваченных территориях Запорожья создали 159 первичных организаций "Движения первых". Это сделали для того, чтобы насаждать кремлевские нарративы. По данным Федорова, затащили туда три тысячи украинских детей. Их захватчики называют "последователями традиций пионерии". Известно, что мозги промывают даже шестилетним первоклассникам.

Но это еще не всё. В Мелитополе в скором времени планируют открыть "Дом Юнармии". В нем, по словам городского головы, несовершеннолетние будут проходить так называемые учения в военно-патриотических секциях.

Россия продолжает нарушать все международные нормы, все больше затягивая в войну детей. Но расплата уже близка. Задушитесь на своих красных галстуках,

– подчеркнул Федоров.

Оккупанты не только продолжают издеваться над маленькими украинцами на захваченных территориях. Они также свозят в Запорожье живую силу и технику.

Причем здесь так называемая "эвакуация"