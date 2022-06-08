На оккупированной Херсонщине россияне вводят рубль и свою программу в школах – Британия

Российские оккупанты довольно уверенно чувствуют себя в Херсонской области. Хотя украинские военные совершают контратаки на врага в этом регионе.

Россия начала войну против Украины, убеждая всех, что ни о какой оккупации речь не пойдет. Но как показали поступки захватчиков, все вышло наоборот. И туда, куда пришла российская армия, сразу есть попытка втянуть эту территорию в Россию. Так случилось и в Херсонской области, единственном регионе, где оккупантам удалось захватить областной центр.

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Уже с начала захвата Херсона и Херсонской области россияне пытались показать, что "они здесь надолго". Сразу нашлись и коллаборанты, согласившиеся на сотрудничество с оккупантами. А уже после этого пошла речь о включении Херсона в состав России.

Сначала это пытались организовать из-за так называемого "референдума", но идею его организации пришлось отложить из-за сопротивления местного населения. Дальше была идея "присоединить Херсонскую область к Крыму". Хотя Крым – это Украина, что бы там ни думали предатели.

Но пока коллаборанты на их кремлевские кураторы разрабатывают идею как "передать" Херсонскую область под контроль России "на законном уровне", там уже вовсю устанавливают российские порядки. И речь идет не только об ограблении украинских фермеров и вывозе ворованных украинских товаров из-за оккупированного Крыма в Россию.

Даже британская разведка заметила, что в оккупированном Херсоне россияне заставляют местную "администрацию" согласовывать свои действия с российскими властями. Также в регионе вводится русский рубль. Он должен стать законным платежным средством в регионе.

Кроме того, в школы набирают русских учителей, ведь учебный процесс там тоже переводят на русскую программу, включая русский язык. Правда, обучение в школах должно возобновиться в сентябре, и неизвестно какая ситуация до этого времени будет в войне России против Украины – какие города и области будут оккупированы (и будут ли вообще) и где будет пролегать линии фронта.

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Стоит отметить, что попытки ввести обучение по российской программе кафиры пытаются и в других захваченных городах. В том же Мариуполе. Но для этого приходится брать учителя из России. Перед ними стоит задача "подтянуть" у школьников знание русского языка. Ведь, несмотря на заявления кафиров, украинские дети не готовы к обучению на русском языке.

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