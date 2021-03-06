Подарок на 8 марта от оккупантов: Ялта – на 2 дня с круглосуточным водоснабжением
Широкий жест по случаю женского праздника подготовила оккупационная власть жителям Ялты. 7 – 8 марта в вода из кранов будет течь круглосуточно. Это – невиданная роскошь, ведь в Ялте уже более 2 месяцев водоснабжения по строгому графику.
Источник:24 канал
Об этом сообщила так называемая глава администрации оккупированной Ялты Янина Павленко в фейсбуке. Пост Павленко украсила изображением цветов и сердечками.
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Люди отреагировали по-разному на "жест" оккупационной власти
Информирую вас о том, что 7 – 8 марта будут осуществляться круглосуточное водоснабжение. Хороших выходных,
– утешила местных жителей Павленко.
В комментариях люди отреагировали по-разному. Одни писали "Ура" и благодарили, другие саркастически прокомментировали "подарок" так называемой власти. Мол, женщинам дали воду, чтобы они занялись стиркой и на праздник перемыли полы.
Вот так сообщила о "подарке" оккупационная власть / Фото из фейсбуке Янины Павленко
Что известно о проблемах с водой в оккупированном Крыму
- После оккупации Россией Крыму Украина прекратила водоснабжения полуострова.
- Из-за засухи ситуация с водой в Крыму приблизилась к экологической катастрофе.
- На полуострове обмелели водохранилища. Надеялись, что они пополнятся после таяния снега, однако этого не произошло.
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