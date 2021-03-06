Широкий жест по случаю женского праздника подготовила оккупационная власть жителям Ялты. 7 – 8 марта в вода из кранов будет течь круглосуточно. Это – невиданная роскошь, ведь в Ялте уже более 2 месяцев водоснабжения по строгому графику.

Об этом сообщила так называемая глава администрации оккупированной Ялты Янина Павленко в фейсбуке. Пост Павленко украсила изображением цветов и сердечками.

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Люди отреагировали по-разному на "жест" оккупационной власти

Информирую вас о том, что 7 – 8 марта будут осуществляться круглосуточное водоснабжение. Хороших выходных,

– утешила местных жителей Павленко.

В комментариях люди отреагировали по-разному. Одни писали "Ура" и благодарили, другие саркастически прокомментировали "подарок" так называемой власти. Мол, женщинам дали воду, чтобы они занялись стиркой и на праздник перемыли полы.



Вот так сообщила о "подарке" оккупационная власть / Фото из фейсбуке Янины Павленко

Обратите внимание! Как сообщают российские СМИ, аналогичный подарок сделала крымчанам оккупационная власть Симферополя, Бахчисарайского и Симферопольского районов.

Что известно о проблемах с водой в оккупированном Крыму

После оккупации Россией Крыму Украина прекратила водоснабжения полуострова.

Из-за засухи ситуация с водой в Крыму приблизилась к экологической катастрофе.

На полуострове обмелели водохранилища. Надеялись, что они пополнятся после таяния снега, однако этого не произошло.

Ответственность за решение проблем оккупированных территорий, согласно международному законодательству, несет государство-оккупант, то есть Россия.