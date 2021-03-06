Широкий жест з нагоди жіночого свята підготувала окупаційна влада жителям Ялти. 7 – 8 березня у місті вода з кранів тектиме цілодобово. Це – небачена розкіш, адже у Ялті уже понад 2 місяці водопостачання – за строгим графіком.

Про це повідомила так звана глава адміністрації окупованої Ялти Яніна Павленко у фейсбуці. Повідомлення Павленко прикрасила зображенням квітів та сердечками.

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Люди відреагували по-різному на "жест" окупаційної влади

Інформую вас про те, що 7 – 8 березня буде здійснюватись цілодобове водопостачання. Гарних вихідних,

– втішила місцевих жителів Павленко.

У коментарях люди відреагували по-різному. Одні писали "Ура" та дякували, інші саркастично прокоментували "подарунок" так званої влади. Мовляв, жінкам дали воду, аби вони зайнялись пранням та на свято перемили підлогу.

Ось так повідомила про "подарунок" окупаційна влада / Фото з фейсбуку Яніни Павленко

Зверніть увагу! Як повідомляють російські ЗМІ, аналогічний подарунок зробила кримчанам окупаційна влада Сімферополя, Бахчисарайського та Сімферопольського районів.

Що відомо про проблеми з водою в окупованому Криму

Після окупації Росією Криму Україна припинила водопостачання на півострів.

Через засуху ситуація з водою у Криму наблизилась до екологічної катастрофи.

На півострові обміліли водосховища. Сподівались, що вони поповняться після танення снігу, проте цього не сталось.

Відповідальність за вирішення проблем окупованих територій, згідно з міжнародним законодавством, несе держава-окупант, тобто Росія.