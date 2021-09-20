На обнародованных кадрах, которые быстро разлетелись по сети, пустую дорогу перебегают примерно 10 диких кабанов.

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Как написал журналист и представитель украинской делегации в ТКГ Денис Казанский, он впервые видит такое в Донецке.

Хроники одичания. За 30 лет жизни в Донецке такого не видел,

– отметил он.

Отметим, что остановка "Мариупольская развилка" расположена не так далеко от центра города – примерно за 6 – 8 километров.

Кабаны гуляют по оккупированному Донецку: смотрите видео

Реакция соцсетей

Конечно, пользователи соцсетей не обошли вниманием инцидент и воспользовались возможностью пошутить.